Marco Borsato ging failliet: "Mijn wereld stond stil, ik moest opnieuw beginnen" TDS

29 april 2018

13u49

Bron: JOE 0 Muziek Vanmiddag was Marco Borsato te gast bij Kris Wauters in 'Zot Gedraaid' op JOE. De Nederlandse zanger vertelde er openhartig over de moeilijke financiële tijden die hij moest doormaken.

Kris vroeg tijdens de uitzending naar Marco’s favoriete Nederlandstalige nummer. “Ik heb gekozen voor mijn nummer Mooi, omdat dat voor mij heel bijzonder is. Na het faillissement van The Entertainment Group (zijn bedrijf, red.) stond mijn wereld plots stil. Ik was bezig met curatoren, proberen te redden wat er te redden viel. Maar er was niet veel meer te redden. En dan moet je echt opnieuw beginnen. Ik moest alles inleveren bij de bank wat ik op dat moment nog had. Alles wat we de afgelopen jaren gespaard hadden, was weg”, vertelde Marco.

“Ik weet nog dat mijn vrouw Leontine zei dat ik het geld moest overmaken naar de bank en dat ik dan naar huis moest komen om te vieren dat we met een schone lei konden beginnen. Onderweg naar huis ben ik langs de kant gaan staan. Ik weet niet waarom, maar ik moest even bekomen. Toen ik uit de auto stapte lag er sneeuw, floten de vogels en scheen de zon. Ik dacht: hoe kan dit de moeilijkste dag van mijn leven zijn, terwijl het zo’n mooie dag is? Ik heb mijn verhaal die dag verteld aan mijn vriend John en hij heeft er een liedje over gemaakt: Mooi. En daarom is dat nummer zo speciaal voor mij, omdat het exact mijn gevoel van toen beschrijft.”

'Dromen Zijn Bedrog', of toch niet?

“Mijn muzikale roots liggen in Italië. Als kind ben ik opgevoed met Italiaanse muziek, luisterde ik veel naar de Italiaanse radio en had ik een neef die me veel Italiaanse muziek opstuurde, waardoor dat mijn DNA werd”, zei Marco nog. “Er waren veel nummers die mij ontroerde, maar waarvan niemand in Nederland wist dat ze bestonden. Dus toen ik met muziek begon, wilde ik iets doen dat anderen niet deden. De Nederlandstalige muziek was toen niet wat het moest zijn, vond ik, dus daar had ik weinig aan toe te voegen. Tot ik John Ewbank, Han Kooreneef en Leo Driessen ontmoette, die de Italiaanse liedjes die me zo dierbaar waren plots gingen voorzien van een Nederlandse tekst. Toen begon ik het interessant te vinden. Doordat ik in het Nederlands begon te zingen, werd alles anders. Ik had mijn identiteit gevonden. Bij Dromen Zijn Bedrog had ik meteen het gevoel: als Marco zo klinkt in het Nederlands, dan wil ik het wel proberen.”

Zoon Marco Borsato regelt gastartiesten

Marco vertelde aan Kris over de muzikale ontdekking van zijn zoon. “Mijn zoon zei dat hij iets fantastisch gehoord had: Nico & Vinz. Mijn zoon is zoals mij, een beetje volhardend, dus draaide hij dat elke keer in de auto. Mijn dochter en mijn andere zoon zijn ondertussen ook geïnfecteerd met het Nico & Vinz-virus. Mijn zoon stuurde hen zelfs berichtjes op Instagram en ze hebben gereageerd."

"Op een bepaald moment kwamen ze naar Nederland voor een tour en mijn zoon wilde er heen. Toen we aankwamen, werden we uitgenodigd voor een meet & greet door mijn zoon, niet door mij, omdat hij dat geregeld had", ging hij verder. "Tijdens de meet & greet vertelden mijn zoon en zijn vriendinnetje dat ik ook zong en lieten een filmpje van het Sportpaleis zien. Ze zeiden dan dat ik daar binnen een paar maanden weer ging staan. Nico & Finz vonden dat te gek, dus vroeg ik hen of ze naar het volgende concert wilden komen. Nico & Finz zijn er dus bij in het Sportpaleis en dat door mijn zoon”