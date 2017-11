Marco Borsato concert meteen uitverkocht, extra datum gepland MVO

11u27 2 Marco Borsato tickets zijn allemaal de deur uit. Muziek Het Marco Borsato concert op 16 mei is een groot succes. Op minder dan een uur tijd waren alle tickets al uitverkocht. Er wordt nu een extra concert gepland op 18 mei.

Nog geen uur was er nodig om alle Borsato tickets de deur uit te krijgen. Het is duidelijk dat de Nederlandse zanger na al die jaren nog even populair is. Donderdag 16 november begint hij aan zijn tour in Nederland, en vrijdag verschijnt zijn nieuwe album 'Thuis'.

Tickets voor het extra concert zijn onmiddellijk beschikbaar, dus fans die nog een kijkje willen gaan nemen moeten er snel bij zijn.