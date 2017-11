Marco Borsato als vanouds weer op nummer 1 met nieuwe plaat 'Thuis' MVO

15u52 0 ANP Kippa Marco Borsato Muziek Marco Borsato voert weer als vanouds de Album Top 100 aan. Wat met zijn vorige album niet lukte, daarin slaagt de zanger dit keer wel. Zijn nieuwe plaat 'Thuis' komt binnen op de eerste plaats.

Borsato's albums zijn steevast nummer 1-hits, maar zijn vorige studioalbum 'Evenwicht' moest zijn meerdere erkennen in Adele. De Britse bracht in november 2015 toevalligerwijs op dezelfde dag haar hitalbum 25 uit, een van de best verkochte platen van het afgelopen decennium.

'Thuis' is Borsato's elfde nummer 1-album. Taylor Swift, die vorige week nog de albumlijst aanvoerde, moet nu genoegen nemen met plaats 11. Dat is vooral het gevolg van het feit dat 'Reputation' nog altijd niet beschikbaar is op de streamingplatforms.