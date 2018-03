Marcel Vanthilt windt er geen doekjes om: "Ik kan er niet tegen dat ze op Studio Brussel de grootste kak draaien, gewoon omdat het jong en nieuw is" Noud Jansen

20 maart 2018

12u39 1 Muziek Zijn leven las de voorbije jaren als een 'Thuis'-scenario (hond dood, moeder overleden, vrouw vertrokken, geen werk meer bij de VRT, van de trap gelazerd), maar om Marcel Vanthilt klein te krijgen, zullen ze vroeger moeten opstaan. 60 is onze helmboswuivende held inmiddels: een prachtige leeftijd om als soloartiest te debuteren met 'Ca$hCa$h' en om een beetje te mijmeren over het leven. "Toen ik in die plas bloed lag, stelde ik mezelf de vraag: En, is het de moeite waard geweest?", vertelt hij in een interview met Humo.

Eén van de tien titels op 'Ca$hCa$h' luidt 'Antwerp Tower', en het leek Vanthilt wel een leuk idee om de bijhorende fotoshoot te laten plaatsvinden in wat tot voor kort voor het lelijkste gebouw van Antwerpen doorging, maar na de verbouwing een ware lust voor het oog zou moeten worden.

"Tijdens één van mijn lange zondagse wandelingen door de stad, een jaar of zo geleden, kwam ik voorbij de Antwerp Tower, nog voordat ik iets afwist van de verbouwingsplannen. Ik dacht meteen: 'Wat een onderwerp voor een song!' Al sinds het werd opgeleverd in 1974, heeft dat gebouw niks dan shit over zich heen gekregen, en eindigt het hoog in lijstjes met de afzichtelijkste bouwwerken van Europa. Maar eerlijk: dat verdient het toch niet? Ik vind de Antwerp Tower een typische exponent van zijn tijd. Het is een 87 meter hoge tang op een varken, akkoord, maar juist die volkomen onaangepastheid hééft wat. Ik dacht: als iedereen het lelijk vindt, laat mij er dan maar eens iets positiefs over schrijven. Ik was sowieso van plan om een heel Antwerpse plaat te maken: sinds ik een paar jaar geleden van het zogenaamde 'trendy' Zuid verhuisd ben naar een gerenoveerd rijhuis in het centrum van de stad, heb ik pas echt het gevoel dat ik in Antwerpen woon, een Antwerpenaar ben."

Waarom een soloplaat, en geen zesde album met Arbeid Adelt!? De vorige, 'Slik', kreeg drie jaar geleden goeie kritieken.

"Ja, maar bij Arbeid Adelt! moet ik met andere agenda's rekening houden. Ik had geen zin om te wachten: ik wilde nú een plaat maken, want op mijn 60ste tikt de klok. Ik ben vorig jaar uitgegleden op mijn trap. Drie seconden later lag ik op de vloer in een plas bloed. Ik was duizelig en had gruwelijk veel pijn, maar ik had nog net de tegenwoordigheid van geest om te denken: Hé, wat gek: dit is dan het moment dat ik doodga. Daarop heb ik met een gerust gemoed m'n ogen dichtgedaan, ervan overtuigd dat dit het dan was. Maar helaas: een paar minuten later deed ik m'n ogen weer open, en de pijn bleek niet weg. Ik heb mezelf dan tot aan mijn bed weten te slepen en ik ben erin gekropen, en zo heb ik urenlang de ochtend liggen afwachten om een ziekenwagen te bellen. 'Meneer,' vroegen ze me in het ziekenhuis, 'bent u uit een vliegtuig gesprongen?'" (lacht)

"Ik had vier gebroken ribben, een klaplong, een gat in mijn hoofd, een gebroken hand, en nog wat grote bloeduitstortingen her en der. ­Het was behoorlijk erg. Máár: ik had het overleefd. En ja, daar lig je dan, en je begint al eens na te denken over de vergankelijkheid van het bestaan, en over de zin van het leven. Ik vroeg me af: wat wíl ik nu eigenlijk nog doen?"

En het antwoord was?

