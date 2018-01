Marcel Vanthilt schreef zijn soloplaat in pijnlijke omstandigheden: "Thuis met gebroken ribben, klaplong en hoofdwonde' KD

14u37

Bron: Het Nieuwsblad 0 VRT Marcel Vanthilt Muziek 'Blij! Extatisch! Zot! Zo ben ik. Plaag de radio en vraag het aan! ' Zo kondigde Marcel Vanthilt (60) enkele dagen geleden de release aan van 'Gouden Cadillac', de eerste single van zijn eerste soloalbum ' CA$HCA$H' dat op 23 maart uitkomt . De omstandigheden waarin Vanthilt de plaat schreef, waren minder happy

Marcel werkte aan zijn album na een zwaar ongeval bij hem thuis. "Ik was van de trap gedonderd en hield er een gebroken arm, vier gebroken ribben en klaplong en een lelijke hoofdwonde aan over", vertelde hij aan Het Nieuwblad. "Bijna twee maanden was ik out. Goed, dacht ik, die tijd kan ik nuttig besteden."

Marcel Vanthilt heeft de jongste tijd heel wat tegenslagen te verwerken gekregen. Zijn moeder overleed en hij zag zijn relatie na achttien jaar op de klippen lopen.