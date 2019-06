Marcel Vanthilt presenteert samen met Jan Delvaux zomerse muziekquiz op Radio 2 SD

05 juni 2019

17u40 0 Radio Deze zomer zal Marcel Vanthilt (61) elke zondagmiddag de radiogolven kapen op Radio 2. Hij zal er de muziekquiz ‘Ken je klassiekers’ presenteren, met behulp van muziekkenner Jan Delvaux (57).

Tijdens de zomermaanden ruilt Marcel Vanthilt Radio 1, waar hij momenteel het programma ‘Retro’ presenteert, dus in voor Radio 2. Elke zondagmiddag zal hij er de muziekquiz ‘Ken je klassiekers’ presenteren. Twee Bekende Vlamingen nemen het tegen elkaar op. Wie de quiz wint, mag zich een week lang De Grootste Klassiekerskenner noemen én zijn of haar favoriete klassiekers op Radio 2 mogen voorstellen. Ook de luisteraar thuis kan meespelen. Vanthilt is alvast enthousiast over het programma: “Het is een beetje om te lachen, héél plezant en een kwis boordevol bijzondere muziekweetjes!”

Vanthilt wordt bijgestaan door Jan Delvaux, een van de grootste muziekkenners van Vlaanderen, die als jurylid zal functioneren. “Het is geleden van 1983 dat er nog eens een eenmansjury te horen was op de radio, het is van 1987 geleden dat er nog een muziekkwis geweest is op radio, en het is van 1994 geleden dat ik nog iets samen met Marcel gedaan heb… zondag wordt een historische dag voor mij. Ik kijk ernaar uit!”, laat die optekenen.

Zondag 9 juni gaat ‘Ken je klassiekers’ van start. Imke Courtois en Miguel Wiels bijten als eerste kandidaten de spits af. Imke is alvast voorbereid en heeft een duidelijke boodschap voor Miguel: “Ik heb al een week zitten luisteren naar de 1000 Klassiekers van Radio 2 als voorbereiding. En Miguel, met jouw kennis over K3 ga je er niet komen.” Maar Miguel is er gerust op: “Het is een muziekkwis, dus ik ga ervan uit dat ik zal winnen.”

‘Ken je klassiekers’: vanaf zondag 9 juni elke zondag van 12.00 tot 13.00 uur op Radio 2.