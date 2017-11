Manson Family zorgde voor seks en drugs: drummer Beach Boys liet zichzelf én zijn villa inpalmen jv

07u52

Bron: Business Insider, Washington Post 0 AFP Muziek 1968. Dennis Wilson, drummer van The Beach Boys, pikt twee liftende grieten op, en ze komen uiteindelijk terecht in zijn huis op Sunset Boulevard in LA. Even later staat ook hun sekteleider, Charles Manson, plots voor de deur. 'The Manson Family' zal die zomer te gast blijven bij Wilson. Er komen niet alleen wilde drugs- en seksorgieën van, maar ook een song voor het album 20/20 van de populaire band. Feest dus, tot Manson een kogel bovenhaalt en Wilson bedreigt.

Bryan Adams kreeg zijn eerste echte gitaar in de zomer van 1969 en dat zullen we geweten hebben. Minder bekend is dat voor The Beach Boys de zomer van 1968 wel heel speciaal was, door een toevallige ontmoeting van drummer Dennis met The Manson Family. Via twee liftsters maakte Dennis, broer van Brian Wilson, kennis met Charles Manson. Die laatste had zelf muzikale ambities en wist zich in de gratie van de drummer van The Beach Boys te werken.

Volgens The Washington Post trok Manson en zijn sekte in bij Dennis Wilson en ging het er daar vrolijk aan toe, met lsd en groepsseks. De 'family' leefde op kosten van Wilson, die de bende ook naar de dokter bracht toen gonorroe de feestvreugde drukte. Ze trokken zijn kleren aan en reden zijn Mercedes perte totale. In totaal was Wilson zo'n 100.000 dollar kwijt aan de 'family'.

Photo News

"Ik vond dat hij goede muzikale ideeën had", zei Wilson over Charles Manson in een artikel uit 1968. "We schrijven nu samen. Hij is wat onnozel, maar ik waardeer zijn aanpak en heb geleerd van hem." Wilson bracht Manson in contact met de belangrijke mensen, zoals producer Terry Melcher - die hem na twee opgenomen nummers afwees - maar ook Dennis' oudere broers, Brian en Carl. Het einde van de zomer betekende echter ook het begin van het einde van de kortstondige vriendschapsrelatie tussen Manson en Wilson.

Wilson liet Manson opnames maken in zijn privéstudio, maar de sekteleider had al snel boel met de producers. Hij bedreigde ze met een mes. In september 1968 namen The Beach Boys een eigen, licht aangepaste versie van 'Cease to Exist' van Charles Manson op en herdoopten het 'Never Learn Not to Love' voor het album 20/20. Manson werd niet vermeld als schrijver, mogelijk omdat hij meer dan 100.000 dollar in het krijt stond bij Wilson. Manson was daar woedend om en toonde Wilson een niet mis te verstane kogel. Wilson gaf Manson daarop een pak rammel, bolde het zelf af uit zijn eigen huis en kwam nooit meer terug. De drummer weigerde de rest van zijn leven te praten over die periode. Dennis Wilson verdronk in 1983. Hij was toen amper 39.

In 1969 - een jaar na de bewogen zomer - vinden de gruwelijke moorden plaats, die Manson aan zijn sekteleden had opgedragen. Ze sloegen onder meer brutaal toe in het huis waar eerst Terry Melcher woonde, maar waar intussen Roman Polanski en zijn vrouw Sharon Tate waren ingetrokken.

getty The Beach Boys.