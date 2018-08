Manager R. Kelly gezocht na doodsbedreiging IB

03 augustus 2018

02u15

Bron: ANP/BuzzE 1 Muziek De politie in de Amerikaanse staat Georgia heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de manager van R. Kelly. Deze James Mason zou de vader van één van de vriendinnen van de zanger met de dood hebben bedreigd.

Volgens Timothy Savage zei Mason in mei door de telefoon tegen hem: "Ik ga je familie iets aandoen. Als ik je zie, dan pak ik je, ik vermoord je." Omdat het een telefoongesprek tussen drie personen was, zou er een getuige zijn van de doodbedreigingen. De manager geeft tegenover TMZ aan dat hij bereid is mee te werken aan het politie-onderzoek.

Sekssekte

Timothy is de vader van Joycelyn Savage. Hij beweert dat zijn dochter en andere vrouwen gegijzeld worden in een sekssekte van de zanger. Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet, zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen, of ze het huis uit mogen en ze verbieden contact te hebben met de buitenwereld.

Ook zou hij seks met ze hebben en daar opnames van maken. Joycelyn heeft dat sinds de geruchten op gang kwamen vorig jaar meerdere keren ontkend, volgens haar vader onder dwang.