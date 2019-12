Mama Ann vraagt Abba aan voor overleden zoontje Andrès: “Ook gedraaid op zijn begrafenis” LV

Een pakkend moment in de studio van De Warmste Week. Mama Ann verkocht kaarsjes ten voordele van vzw Saying Goodbye en dat leverde zo’n 7.000 euro op. Daar had ze een goede reden voor, want Ann moest afscheid nemen van haar kindje Andrès. Op 9-jarige leeftijd overleed hij aan een hersenbloeding. Ter ere van haar zoontje vraagt mama Ann ‘Waterloo’ van Abba aan. “Een week voor hij gestorven is, was er schoolfeest. Hij en zijn klasgenootjes moesten dansen op ‘Waterloo’ en hij had een mooie hoed van Napoleon op. Zijn gezichtje, ik vergeet het nooit. Op de mis van zijn begrafenis hebben we het gedraaid. Het is nu de tweede keer dat ik het zal horen.”