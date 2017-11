Malcolm Young, gitarist en oprichter van AC/DC is overleden AG

Malcolm Young, de gitarist en oprichter van AC/DC, is overleden. Dat heeft de band via Facebook meegedeeld. Hij is 64 jaar geworden.

Malcolm Young was de oudere broer van Angus Young en oprichter van de groep AC/DC. Hij speelde slaggitaar. In september 2014 werd bekend dat hij aan dementie lijdt en opgenomen was in een verzorgingshuis; in de band werd hij vervangen door zijn neef Stevie Young. De 64-jarige Young overleed in het bijzijn van zijn familie.

Thunderstruck

Malcolm Young richtte in 1973 de Australische rockband AC/DC op samen met onder meer zijn broer Angus Young. De band werd daarna wereldberoemd met rocknummers als 'Whole lotta Rosie', 'Highway to hell', 'Back in black', 'Thunderstruck' en 'Hells Bells'. De groep heeft wereldwijd meer meer dan 200 miljoen albums verkocht.

Hoewel de immer in schooluniform optredende Angus Young met de meeste aandacht ging lopen, had Malcolm volgens velen de leiding in de band. Hij droeg ook de meeste ideeën aan voor songs.

Malcolm Young leed al zeker sinds 2014 aan dementie. Hij werd als slaggitarist vervangen door zijn jongere broer Stevie Young. 'Black Ice' (2008) was dan ook de laatste studioplaat waarop hij te horen was.

Eind vorige maand was zijn oudere broer George Young al op 70-jarige leeftijd overleden. George was producer van onder meer AC/DC en speelde zelf ook bij The Easybeats en Flash and the Pan.

AP Brian Johnson, Angus Young, en Malcolm Young. Malcolm trok zich in 2014 terug uit de band.

"Het is met diepe droefheid dat AC/DC vandaag het overlijden van Malcolm Young moet melden", staat te lezen op de Facebookpagina van AC/DC. "Malcolm was, samen met Angus, de oprichter van AC/DC. Met een enorme gedrevenheid en toewijding was hij de drijvende kracht achter de band."

"Als gitarist, songwriter en visionair was hij een perfectionist en een unieke man. Hij bleef altijd trouw aan zijn visie en deed én zei precies wat hij wou. Hij was trots op wat hij ondernam en zijn loyaliteit aan de fans was onovertroffen."

"Als broer is het moeilijk in woorden uit te drukken wat hij voor mij betekent heeft tijdens mijn leven. De band die we hadden was uniek en heel bijzonder. Hij laat een enorme erfenis na die voor altijd zal verder leven."