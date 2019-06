Madonna zoekt grenzen weer op ‘meest bizarre album ooit’ TK

14 juni 2019

09u00

Bron: ANP 0 Muziek Fans van Madonna telden de dagen langzaam af en vandaag is het eindelijk zover: na meer dan vier jaar brengt de zangeres weer een plaat uit. ‘Madame X’ is het veertiende studioalbum van de Queen of Pop en zoals we van haar gewend zijn, zoekt de zangeres opnieuw de grenzen op.

Recensenten die het album al mochten horen zijn het bijna allemaal met elkaar eens: ‘Madame X’ is Madonna's meest bizarre plaat ooit. Bij The Guardian en The Times regende het echter sterren. De 60-jarige zangeres wordt ‘moedig’ genoemd voor haar durf om zichzelf opnieuw uit te vinden en de vijftien songs zijn volgens de Britse kranten bijna allemaal goed.

Dat is zo ongeveer Madonna's carrière in een notendop: bij elk nieuw album probeert ze met haar tijd mee te gaan en anders te klinken. Mede daardoor weet de zangeres zich al meer dan 36 jaar staande te houden in de entertainmentwereld. De laatste jaren, waarin Madonna zich vooral etaleerde als voetbalmoeder voor haar zoon David, gaat het echter niet meer zo van een leien dakje. Het laatste album ‘Rebel Heart’ werd niet meer zo'n groot succes als de voorgangers, hits bleven uit en ook de aanloop naar de release van ‘Madame X’ ging hier en daar met vallen en opstaan.

Velen zullen zich haar optreden tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv, waar Madonna vocaal nogal uit de bocht ging, nog goed herinneren. Ook de releases van de singles van ‘Madame X’ deden tot dusver weinig. ‘Medellín’, ‘I Rise’, ‘Crave’, ‘Future’ en ‘Dark Ballet’, die vooral opvielen door de hoeveelheid autotune, werden niet of nauwelijks beluisterd via de streamingplatforms en ook de radiostations laten Madonna links liggen.

Het is nu aan Madonna's fans of de Queen of Pop haar regeerperiode kan verlengen en volgende week haar elfde nummer 1-notering in de Album Top 100 kan bijschrijven.