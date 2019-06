Madonna hekelt wapengeweld VS in nieuwe video: “We moeten wakker worden” kv

27 juni 2019

00u07

Bron: CNN, EW 0 Muziek De videoclip van ‘God Control’, de nieuwste single van Madonna, is één grote aanklacht tegen het wapengeweld waardoor de VS al jarenlang geteisterd worden. De clip begint met een waarschuwing voor gevoelige kijkers: de zangeres en anderen worden immers in een nachtclub neergemaaid door een dolle schutter.

Voor wie een probleem heeft met de gewelddadige video heeft Madonna maar één antwoord: “Dit is wat er gebeurt als mensen schieten”, vertelt ze aan CNN. “Begrijp dat dit is wat er gebeurt. Wapens doden. Een kogel vliegt door je lijf, smakt je tegen de grond en berooft je van het leven en je bloedt dood. Dit is de realiteit.”

In de meer dan acht minuten durende clip worden de gruwelijke gebeurtenissen opgeknipt met beelden van Madonna die op een ouderwetse typmachine de tekst van ‘God Control’ typt. “Iedereen kent de verdomde waarheid/ ons land heeft gelogen. We hebben het respect verloren/ Wat kunnen we doen/ als we wakker worden?”, luidt de vrije vertaling van de eerste strofe.



De boodschap “We need to wake up” (We moeten wakker worden, red.) zit verweven doorheen de hele video verweven.

This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out. Madonna(@ Madonna) link

“Het idee van de song is dat ik spreek over iets bijzonder ernstigs, maar de muziek is disco. Het is ironisch omdat we vroeger naar plekken als discotheken gingen om plezier te maken, om te vergeten, om vrij te zijn. En nu zijn zelfs die plekken niet meer veilig”, zei Madonna eerder in een teaser voor de clip.

Voor de kinderen

Madonna, zelf moeder van zes kinderen, zegt dat ze zich verantwoordelijk voelt voor de kinderen van deze wereld. “Ik vind het enorm beangstigend dat elke publieke bijeenkomst, elke gebedsruimte, elke school een doelwit is”, aldus de popster. “Niemand is veilig.”

“We weten dat wapengeweld een onevenredig grote invloed heeft op kinderen en mensen die geen rechten hebben in onze samenleving. Dat is voor mij zeker een inspiratie om mijn kunst en platform te gebruiken om te pleiten voor verandering.”

Inspanningen van de burger

Ook in ‘I Rise’, een ander nummer van Madonna’s nieuwste album ‘Madame X’ waarop ook ‘God Control’ terug te vinden is, brengt het popicoon wapengeweld onder de aandacht. In de song is een fragment te horen van de beroemde speech van Emma Gonzalez, die in 2018 de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida overleefde.

Hoewel wapenbezit en wapenveiligheid belangrijke onderwerpen zijn in de VS, worden ze volgens Madonna verkeerd aangepakt. De zangeres hoopt op een verandering in de wet, maar dat zal inspanningen van de burger vergen, haalt ze aan: “We leven in een democratie. We kunnen wetten veranderen, maar dat vereist organisatie en volharding en het vereist dat mensen doen wat ze kunnen doen - op grassroots-niveau of op grotere schaal. Dat is wat ik probeer te doen.”

“Niemand is veilig”

Aan het einde van de videoclip zitten beelden verwerkt van betogingen tegen het Amerikaanse wapengeweld, nieuwsbeelden van schietpartijen en statistieken. Madonna wijst erop dat er jaarlijks in de VS zo’n 36.000 mensen omkomen als gevolg van wapengeweld. Nog eens 100.000 anderen raken gewond. “Niemand is veilig”, verschijnt er op het scherp. “Een strengere wapenwet. Nu.”