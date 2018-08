Madonna brengt eind dit jaar nieuw album uit MVO

01 augustus 2018

09u18

Bron: ANP 0 Muziek Madonna brengt aan het einde van dit jaar een nieuw album uit. Dat onthult de 59-jarige Queen of Pop in de Italiaanse Vogue.

Madonna siert de cover van het modeblad in aanloop naar haar zestigste verjaardag op 16 augustus. In het artikel praat ze over haar leven als voetbalmoeder in het Portugese Lissabon waar haar 12-jarige zoon David Banda speelt voor Benfica. De zangeres zegt ook in Portugal geïnspireerd te zijn geraakt door lokale muziek.

"Ik heb een heleboel fantastische muzikanten ontmoet en ik heb met een heleboel van hen samengewerkt voor mijn nieuwe album. Dus Lissabon heeft mijn muziek en werk beïnvloed. Het kan ook niet anders. Ik zie niet in hoe ik het jaar zou kunnen doorkomen zonder beïnvloed te worden door al deze culturele input."

Fans van Madonna wachten al sinds mei op nieuws over haar veertiende studioalbum. Toen kondigde ze namelijk via Instagram aan binnenkort met nieuwe muziek te komen. En het is al een tijdje geleden dat ze een plaat heeft gemaakt. De laatste, Rebel Heart, dateert van 2015.