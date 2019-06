Maarten uit ‘Down The Road’ krijgt rol in nieuwe clip van Regi: "Schrik om iets verkeerd te doen? Nee, gij" Isabelle Deridder

14 juni 2019

00u00 0 Muziek Vorig jaar scoorde hij een onvervalste zomerhit met 'Ellie' en ook dit jaar lijken de kaarten goed te liggen voor Regi Penxten (43). De dj lanceert vandaag de clip van z'n single 'Summer Life', waarin er een opmerkelijke gastrol is weggelegd voor Maarten De Gryse (30) uit het tweede seizoen van het Eén-programma 'Down The Road'.

De kiem van de samenwerking werd gelegd tijdens de recentste editie van de MIA's. "Maarten moest toen samen met Dieter Coppens de award voor 'Beste dance' uitreiken", vertelt Regi. "Ik was genomineerd in die categorie, maar moest de eer aan Lost Frequencies laten. Al was dat buiten Maarten - die een superfan is van mij - gerekend, want hij is er alsnog in geslaagd om dat beeldje heel even aan mij te geven. (lacht) En als ik zeg dat hij een superfan is, dan meen ik dat ook écht. Hij weet alles over mij. Zo kon hij zelfs nummers opnoemen waarvan ik zelf niet meer wist dat ik ze gemaakt had. (lacht) We hebben die avond nog een hele tijd met elkaar gebabbeld en dat klikte."

Geen Ibiza-clip

Toen Regi enkele maanden later aan het brainstormen was voor een passende muziekvideo bij 'Summer Life', kwam hij al snel bij Maarten uit. "Het nummer gaat over het mooie leven in de zomer, maar ik wilde vermijden dat het een typische Ibiza-clip werd met vrouwen in bikini. Ik wilde iets origineels doen. Toen kwam ik op het idee om Maarten te vragen en er voor hem een heel leuke dag van te maken. Voor hem was het echt een verrassing, want we hebben hem pas de dag zelf verteld dat we een clip gingen opnemen. Maarten was onmiddellijk enthousiast. En toen begon hij alle andere videoclips op te sommen die ik ooit gemaakt had. (lacht) De samenwerking met Maarten verliep trouwens uitstekend. Dankzij 'Down The Road' weet hij heel goed hoe hij met de camera's moet omgaan. Hij zegt van zichzelf dat hij een professional is. En ik moet hem daarin gelijk geven. Zo was het die dag ijskoud, maar Maarten heeft daar geen moment over geklaagd. Integendeel, dankzij zijn enthousiasme zorgde hij ervoor dat iedereen goedgezind was."

Wordt vervolgd?

Ook Maarten blikt enkel tevreden terug op z'n clipavontuur. "Regi is echt ne coole", klinkt het. "Hij heeft mij één van de mooiste dagen van mijn leven bezorgd. Hij had me niet verteld wat we gingen doen, dus ik was echt verrast. Voor de clip moest ik bij Regi in de auto stappen en barbecueën. Of ik schrik had om iets verkeerd te doen? Nee, gij. Ge hebt het of ge hebt het niet, hé. En ik heb het. (lacht) Regi mag mij dan ook altijd vragen om nog eens in een clip mee te doen. Ik kan dat goed. Ik ben nu vooral blij dat 'Summer Life' uit is, want ik vond het moeilijk om mijn mond te houden.”