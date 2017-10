Maarten Cox maakt emotioneel nummer over pril ouderschap Redactie

14u07 0

Maarten Cox schakelt het Limburgse symfonisch orkest Jeugd & Muziek in voor 'Deel van ons wij', een ode aan het prille ouderschap. In de clip zie je een jongere versie van zichzelf, de zesjarige Xander uit Overpelt. De hoofdrol is weggelegd voor Kato (8) uit Mol. Op 13 oktober verschijnt Maartens plaat ‘Op Weg’.