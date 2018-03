Maakt Taylor Swift zich schuldig aan plagiaat in 'Delicate'? SD

14 maart 2018

17u21

Bron: Nu.nl/Vertigo 0 Muziek Toen Taylor Swift (28) vorig weekend de videoclip bij haar nummer 'Delicate' uitbracht, werd er door verschillende Twitteraars met de wenkbrauwen gefronst. De videoclip zou wel héél goed lijken op een reclame van modehuis Kenzo uit 2016. Ruikt naar plagiaat, klinkt het bij heel wat volgers.

De videoclip zou opvallend veel gelijkenissen vertonen met 'KENZO World - The new fragrance', een kortfilm die Spike Jonze in 2016 maakte voor het gelijknamige Franse modehuis. In de videoclip bij 'Delicate', het vijfde nummer op het album, is te zien hoe Swift in een ruimte vol mensen zit en zich niet op haar gemak lijkt te voelen. Even later gaat ze al dansend tekeer, tegen de sociale orde in. Ze trekt gekke bekken voor de spiegel, danst rond als een gorilla, maakt een balletsprong en wordt genegeerd door mensen om haar heen omdat ze onzichtbaar blijkt. Laat dat nu net exact hetzelfde scenario zijn dat zich afspeelt in het reclamefilmpje van Kenzo. Belangrijk detail: de reclame van Kenzo kwam uit in 2016 en is dus eerder gemaakt. De makers van de Kenzo-reclame hebben nog niet gereageerd op het mogelijke plagiaat en ook het kamp van Swift heeft zich tot nu toe stilgehouden.

✔ angry gorilla dance

✔ gesturing wildly at man's head not paying attn to u pic.twitter.com/e1AWp7WhtB kenny wassus(@ kgw) link

✔ lonely/contemplative look off-cam

✔ silly wink faces pic.twitter.com/dS2rR3qGop kenny wassus(@ kgw) link