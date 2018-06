Maakt Milk Inc. ooit nog een comeback? SD

22 juni 2018

12u47 0

Heel wat mensen vragen het zich af: is Regi Penxten gestopt met Milk Inc.? Qmusic-dj's Maarten en Dorothee legden hem de vraag voor. “Ja, noodgedwongen”, vertelt Regi. “Linda heeft haar kind verloren, dus natuurlijk zijn we toen gestopt met Milk Inc. Het was niet de meest leuke periode uit ons leven. Mensen willen weten of en wanneer we terug beginnen met Milk Inc., maar dat beslis ik niet. Die keuze laat ik aan Linda. Als zij ooit zegt dat ze terug wil zingen, dan zullen we wel samen gaan zitten en zien wat we gaan doen. Het kan goed zijn dat ze nooit meer wil zingen en dan leg ik mij daar ook bij neer. Ik denk niet dat het nu aan de orde is. Het is wel mooi om te zien hoeveel vraag er nog altijd is naar Milk Inc., maar het moet goed voelen voor Linda. Het is niet gemakkelijk voor haar.”