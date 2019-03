Lynn Van Hoof van Zorgcentrum Sint-Jozef uit Pelt is dé Ster op de Werkvloer bij Joe MVO

29 maart 2019

20u52 0 Muziek Lynn Van Hoof van Zorgcentrum Sint-Jozef uit Pelt is dé ‘Ster op de Werkvloer’. Lynn is de eerste winnaar van de talentenjacht van het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx bij Joe. De voorbije weken gingen Sven en Anke elke ochtend op zoek naar het meest muzikale bedrijf van Vlaanderen. De jury voor de finale vandaag bestond uit An Lemmens, Raf Van Brussel, Rani De Coninck en de Joe-luisteraars zelf.

In een knaller van een finale zong Lynn de pannen van het dak met het nummer ‘Jolene’ van Dolly Parton. Ze bracht deze sprankelende cover onder begeleiding van haar papa, die de gitaar verzorgde. “Ik kan het nog altijd niet goed geloven”, aldus Lynn. “Het is fantastisch dat ik dit avontuur met mijn papa aan mijn zijde en aan de gitaar heb kunnen meemaken. Ik wil ook vooral mijn zorgcentrum bedanken want daar zijn het stuk voor stuk sterren op de werkvloer.”