Luka is de nieuwe (en zesde) zangeres van Hooverphonic: "Maar dit is geen cadeautje" Jolien Boeckx

19 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Luka Cruysberghs (17) is de nieuwe zangeres van Hooverphonic. Gisteren loste Alex Calliers poulain uit ‘The Voice’ haar eerste single. En over twee maanden gaan ze op tournee in Amerika. Een cadeautje van haar coach? "Allesbehalve. Ik heb hier zélf keihard voor gewerkt. En dit was niet eens het oorspronkelijke plan."

Bij haar overwinning in ‘The Voice van Vlaanderen’ zei coach Alex nog dat hij zijn winnares ging helpen bij het uitbouwen van een zangcarrière. “Ik had haar tien nummers gegeven om uit te proberen. Eentje daarvan, ‘Romantic’, moest de nieuwe single van Hooverphonic worden en net die vond ze de beste”, vertelt Alex Callier. “‘Oei, maar die is voor Hooverphonic…’, zei ik. Totdat ik haar versie beluisterde. Wauw, zò moet dit nummer klinken. Ik had nog al andere zangeressen het lied laten inzingen, maar niemand raakte mij zo diep in het hart zoals Luka.”

