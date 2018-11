Luka (17) brengt haar eerste plaat met Hooverphonic uit: "Ik moet nog naar school, maar mij hoofd staat al op een cd-hoes" Jolien Boeckx

16 november 2018

00u00 0 Muziek Al een half jaar is Luka Cruysberghs zangeres bij Hooverphonic, tijd voor 'haar' eerste album: 'Looking For Stars'. Een droom die uitkomt voor de jonge zangeres, maar allesbehalve evident voor een 17-jarige. "Ik moet nog naar school, maar mijn kop staat al op een cd-hoes: onwerkelijk."

De albumtitel 'Looking For Stars' doet misschien iets anders vermoeden, maar Alex heeft zijn ster al lang gevonden. Heel toevallig tijdens 'The Voice' vorig jaar. "Da's het mooie aan het leven", zegt hij. "Plots kom je iemand tegen die supergetalenteerd is. Luka is een fantastische zangeres, waarmee de toekomst van Hooverphonic roze kleurt. Het is zelfs magisch wat ze doet." En ze heeft dan ook nog eens ballen aan haar lijf. Ze heeft zelfs mee de songkeuze van het album bepaald, want volgens haar was de ervaren Alex niet echt zo vernieuwend - misschien zelfs een beetje oubollig - bezig. "Tja, ik ben gewoon heel rechtuit, altijd al geweest. Als ze mijn mening vragen, geef ik die ook, hé", lacht de tiener.

