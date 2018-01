Luister jij evenveel naar muziek als de gemiddelde Belg? kv

16u40

Bron: Belga 0 Thinkstock Muziek De Belg luistert gemiddeld 17,2 uur per week naar muziek, of 2,5 uur per dag. Dat blijkt uit onderzoek van IFPI, de internationale sectorfederatie van de muziekindustrie, dat voor het eerst ook in België een bevraging hield.

De Belgen zitten daarmee iets boven het globale gemiddelde van 15,1 uur per week (of 2 uur per dag). Opvallend is dat niet de jongeren, maar wel de leeftijdsgroep van 55-64 jaar het meeste tijd besteden aan muziek beluisteren - bijna 3 uur per dag of meer dan 20 uur per week.

Een andere vaststelling van de sectorfederatie is dat in België de radio beter standhoudt dan in de andere bevraagde landen. Goed de helft van de 17,2 uur muziek per dag wordt via de radio geconsumeerd, terwijl radio in de andere landen goed is voor iets meer dan een derde van de beluisterde muziek.

De Belgische jongeren (tussen 16 en 24) zitten met 16,5 uur per week trouwens net onder het Belgische gemiddelde, blijkt uit de IFPI-cijfers. In die categorie zit het kleinste aandeel radioluisteraars: een kwart, tegenover 66 pct bij de 55- tot 64-jarigen.

"Uit de marktcijfers van de eerste helft van 2017 blijkt wel dat premium streaming via betalende abonnementen (Spotify, Deezer of Apple Music) aan een flinke opmars bezig is", zegt Pieter Swaelens, algemeen directeur van de Belgian Entertainment Association (BEA). "Het groeipotentieel voor premium streaming is in ons land nog enorm groot."

Behalve in België werd het onderzoek in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Australië, Canada, Japan, Zuid-Korea, VS, Mexico en Brazilië gevoerd. In België werden 632 mensen bevraagd.