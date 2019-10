Luister hier naar ‘Lights Up’, de nieuwe single van Harry Styles MVO

11 oktober 2019

08u35 0 Muziek Bijna twee jaar na zijn eerste soloalbum brengt Harry Styles een nieuwe single uit: ‘Lights Up’. Het nummer ging zonet in première op YouTube, nadat er in Londen verschillende mysterieuze posters waren opgedoken met het opschrift ‘Do You Know Who You Are?’.

Hoewel Harry’s naam niet expliciet op de posters werd vermeld, waren ze wel gelabeld met ‘TPWK’, het merk dat gepaard gaat met zijn merchandise. Het zou dus kunnen dat ‘Do You Know Who You Are?’ de titel van een nieuw album wordt.

Waar zijn vorige plaat deed denken aan het rock ‘n roll van de jaren ‘70, is ‘Lights Up’ een gepolijste pop-ballad geworden die eerder doet denken aan de beginjaren van Justin Timberlake.

Wat vooral opvalt is de gewaagde videoclip, waarin Harry zich in een menigte vol halfnaakte mannen en vrouwen bevindt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.