Luis Fonsi, Drake, Selena Gomez en Taylor Swift gehackt op YouTube

10 april 2018

12u15 0 Muziek Hackers hebben dinsdag een serie videoclips op YouTube gehackt. Het gaat om populaire video's van onder meer Luis Fonsi, Drake, Selena Gomez en Taylor Swift, meldt BBC. De clips zijn oorspronkelijk geplaatst door muziekvideoplatform Vevo.

De hackers, die zichzelf Prosoc en Kuroi'sh noemen, plaatsten onder de video's de tekst "Free Palestine". De gehackte nummers zijn inmiddels verwijderd maar op foto's is nog te zien dat de daders er beelden van een groep mensen met maskers en geweren bij plaatsten.

De video van Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee is een van de slachtoffers. De clip passeerde vorige week nog de grens van vijf miljard views en is daarmee de best bekeken video op YouTube.