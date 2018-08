Luc Appermont en Bart Kaëll nemen samen single op: "Eerste en laatste keer" WN

06 augustus 2018

00u00 0 Muziek Bart Kaëll (58) en Luc Appermont (68) brengen binnenkort een single uit. "De eerste en de laatste keer", zegt Bart. "Het is een eenmalig project, in de aanloop van onze theatershow die in september in première gaat. Waarschijnlijk komt er ook een videoclip, maar daar zijn we nog mee bezig."

Bart en Luc coveren het nummer 'Avond' van Boudewijn de Groot, beter bekend als 'Ik geloof in jou en mij'. "Het is een beetje een vergeten nummer, dat heel goed bij onze relatie past", zegt Bart. "We zingen het in de theatershow en ik dacht: waarom brengen we het niet ineens op single uit?"

Vóór hij presentator werd, was Luc Appermont zelf geen onverdienstelijke zanger, maar na al die jaren kon hij toch wat zanglessen gebruiken. "Hij maakt vorderingen", lacht Bart. "Het gaat goed, maar als je al die jaren niet meer hebt gezongen, is er wel wat werk aan de winkel. Er zijn wel dingen die hij na al die jaren vergeten was, zoals de juiste ademhaling. Maar dat komt wel in orde."