Louis Tomlinson hint naar terugkeer One Direction: "Het zou stom zijn om geen comeback te maken” BDB

24 januari 2020

16u13

Louis Tomlinson (28) ziet een comeback van One Direction wel zitten. Dat vertelde hij in een interview met 'The One Show'. "We zouden idioot zijn om niet opnieuw samen op te treden", vertelde hij.

Het is intussen ruim vier jaar geleden dat de boyband One Direction er een punt achter zette. De vijf bandleden - Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson en Zayn Malik - gingen elk hun eigen weg op en brachten verschillende solosingles en -albums op de markt, de één al succesvoller dan de ander. Malik stapte definitief uit de groep, maar voor de andere bandleden blijft de deur op een kier staan.

Ontdekkingstocht

Zo gaf Louis Tomlinson in een interview aan dat een comeback voor de hand ligt. “Ik denk dat we op een bepaald moment opnieuw samen muziek zullen maken. Het zou zelfs stom zijn om dat niet te doen. Maar op dit moment genieten we nog enorm van onze eigen projecten”, vertelde hij.

Tomlinson heeft net z’n eerste soloplaat op de markt gebracht. “Ik weet dat dat laat is, want we treden met de groep al vier jaar niet meer op. Maar ik had echt tijd nodig om te ontdekken welke muziek ik solo wou maken. Eigenlijk was ik niet klaar voor de breuk van One Direction. Ik had gehoopt dat het om een kleine pauze zou gaan, maar uiteindelijk is het anders uitgedraaid.”

Van alle bandleden scheert vooral Harry Styles op dit moment hoge toppen. Zijn tweede plaat ‘Fine Line’ wordt erg goed onthaald.