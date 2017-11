Lost Frequencies viert een miljard streams én richt eigen label op MVO

20u00 0 EPA Lost Frequencies Muziek Belgische dj Lost Frequencies, echte naam Felix De Laet, heeft deze week de magische grens van een miljard gestreamde tracks op muziekplatform Spotify bereikt. Tegelijkertijd maakte hij vrijdag bekend dat hij zijn eigen platenlabel heeft opgericht: Found Frequencies.

Het label gaat opereren onder de vlag van Armada Music, het muziekbedrijf dat eigendom is van onder anderen Armin van Buuren.

De Laet was erg in zijn nopjes over al dat goede nieuws: ,,Ik ben superblij dat mijn label nu eindelijk is gelanceerd. Het is niet alleen een thuis voor mijn eigen muziek, maar hopelijk ook een plek voor aanstormende talenten om te laten zien wat ze in huis hebben. Ik ben van plan om zelf een aantal clubplaten op het label uit te brengen. De sound valt samen met alles wat ik al draai in mijn sets en op mijn playlists zet.''

Felix kent u verder nog van platen als ‘Beautiful Life’, ‘What Is Love 2016’, ‘All Or Nothing’ en ‘Here With You’ en hij stond tevens op grote festivals als Coachella en Tomorrowland.