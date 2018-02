Lost Frequencies scoort alweer nummer 1-hit en steekt zo zelfs Ed Sheeran voorbij MVO

09 februari 2018

13u15 0 Muziek Petje af voor Felix De Laet, beter bekend als dj Lost Frequencies. Met zijn nummer 'Crazy', een samenwerking met Zonderling, haalt voor de vijfde keer nummer één.

Lost Frequencies scoort morgen zijn vijfde nummer één met de Zonderling-samenwerking 'Crazy', hij komt zo gelijk met Adamo op twee in de lijst van Belgische artiesten met meeste nummer één-hits ooit. De enige die het beter deed was Will Tura, die negen keer op nummer één mocht staan.

Gezien 'Crazy' morgen de hoogste toppen scheert, betekent dat dat 'Perfect' van Ed Sheeran van de troon gestoten wordt en doorschuift naar nummer twee.