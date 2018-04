Lost Frequencies en James Blunt slaan de handen in elkaar: "In dit nummer komen onze twee werelden perfect samen" SD

27 april 2018

Hier is hij dan. Het nieuwe nummer van Lost Frequencies en James Blunt, getiteld 'Melody'. “Ik ben een enorme fan van Lost Frequencies en daarom ook super enthousiast over onze samenwerking”, aldus James Blunt. “Toen ik in de studio met Steve Mac en Ammar Malik aan muziek zat te werken, kwam het nummer ‘Hey, Melody’ tot stand. Ik vond het een geweldige track, maar het paste niet echt in mijn album. Dus toen Lost Frequencies mij voorstelde om samen te werken, kwam dat perfect uit. Ik ben een grote fan. Hij werkte aan het refrein en toverde het nummer om tot een heerlijke zomertrack.” Lost Frequencies: "Ik ben superblij met deze versie van het nummer waarin onze twee werelden perfect samenkomen.” Leuk weetje: de clip werd opgenomen in het college in Melle waar Felix op internaat zat.