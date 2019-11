Lorde stelt release van nieuwe album uit na dood van haar hond KDL

03 november 2019

16u43 0 Muziek Fans van Lorde (22) zullen nog wat langer op het nieuwe album van de zangeres moeten wachten. Lorde heeft namelijk laten weten dat de release is uitgesteld door het overlijden van haar hond.

Lorde vertelt haar fan het nieuws in een emotionele nieuwsbrief. De zangeres schrijft dat Pearl, haar hond, afgelopen maand overleed is en dat haar derde album daarom pas later dan voorzien in de winkel zal liggen. “Pearl kwam in 2018 in mijn leven en veranderde alles voor me. Iedereen die een hond heeft zal het beamen, maar Pearl verrijkte mijn leven. Ze bracht me zoveel vreugde en ze bezorgde me heel wat inspiratie voor het album”, schrijft Lorde.

Hartstilstand

Lorde schrijft nog dat Pearl aan een ziekte leed die moeilijk te diagnosticeren was. “Nadat Pearl plots heel wat gewicht verloor, trok ik naar een specialist. Hij gaf haar medicatie en alles leek goed te gaan, maar plots ging het veel slechter. Toen ik op een ochtend wakker werd, merkte ik dat hij zieker was dan we dachten en we beseften meteen dat zijn lichaam het niet meer aan kon. Pearl had twee hartstilstanden ongeveer een uur na elkaar, en na de tweede stierf hij. Hij lag in mijn armen toen hij stierf. Dit verlies is heel pijnlijk voor mij en heeft een lichtje in mij gedoofd.”

Lorde vraagt haar fans haar nu even tijd te geven, al snapt ze wel dat ze wachten op het nieuwe album. “Mijn werk zal niet meer hetzelfde zijn. Zoals iedereen die al een verlies meemaakte kan begrijpen, voelt het alsof een deur die opengaat, waar je doorheen moet stappen en waar alles anders is aan de andere kant. Ik heb wat tijd nodig om het goede in het leven weer te zien.”