Lorde cancelde tour in Israël, haar fans eisen nu een schadevergoeding DBJ

31 januari 2018

22u12 0 Muziek Drie Israëlische fans van de popster Lorde hebben een rechtszaak aangespannen tegen de twee mensenrechtenactivisten uit Nieuw-Zeeland die ervoor zorgden dat de popster de tour in hun land cancelde. Ze eisen duizenden euro's schadevergoeding.

Het waren twee mensenrechtenactivisten uit Nieuw-Zeeland die de popster Lorde in december aangeschreven in een open omdat ze vonden dat optreden in Israël in strijd is met de mensenrechten. De twee meisjes - de joodse Justine Sachs en een meisje met Palestijnse roots Nadia Abu-Shanab - vonden dat Lorde een positie moest innemen over de Palestijns-Israëlische kwestie door er niet te gaan optreden. De meiden geloven dat een "economische en artistieke boycot van het land" al een stap dichter is om de "Israëlische apartheid" te beëindigen. Optreden in het land zou "een verkeerd signaal geven".

De zangeres antwoordde vervolgens in een tweet. "Genoteerd! Ik heb er met veel mensen in mijn omgeving over gepraat en ben alle opties aan het overwegen. Dank je om me ervan op de hoogte te brengen, ik leer nog elke dag." Minder dan een week later cancelde ze haar show in Israel.

Aan dat verhaal uit december komt nu een staartje, want een Israelisch Israëlisch advocatenkantoor heeft nu een officiële klacht ingediend tegen de Nieuw-Zeelandse activisten. Reden voor claim: Het afzeggen van het optreden zorgde voore 'emotioele schade'. De schuldeisers eisen nu meer dan 10.000 euro schadevergoeding.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸 Lorde(@ lorde) link