London Grammar naar Rock Werchter

09u33 0 Ashley Landis London Grammar Muziek De Britse groep London Grammar treedt komende zomer op tijdens de tweede dag van het vierdaagse Belgische festival Rock Werchter. De Britse groep rond zangeres Hannah Reid, brak in 2013 door met de wereldhit 'Strong' en het album 'If You Wait'. Afgelopen jaar bracht de band het tweede album 'Truth Is A Beautiful Thing' uit.

Eerder werden door de organisatie van Werchter al de boekingen van Nick Cave, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age en Gorillaz bekendgemaakt. Werchter, het grootste muziekfestival van België vindt in 2018 plaats van donderdag 5 juli tot en met zondag 8 juli. Per dag kunnen 88.000 muziekliefhebbers naar binnen.