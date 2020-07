Loïc Nottet en Laura Tesoro trappen Music Nights aan Q-Hotspot af DBJ

06 juli 2020

00u00 0 Muziek In de Q-Hotspot in Oostende wordt niet alleen radio gemaakt, net als bij het Q-Beach House worden er ook optredens georganiseerd. Op vrijdag 10 juli treden Laura Tesoro en Loïc Nottet er samen op voor een groep van 400 gelukkigen.

De optredens zijn ook te volgen via de livestream op Qmusic.be, in de Q-app, via Kanaal 39 van Telenet, op de Facebookpagina van Qmusic en via HLN.be. Elke vrijdag is er een nieuw concert. De dinsdagavonden zijn dan weer voorbehouden voor filmliefhebbers. De reeks filmavonden wordt op gang getrapt met 'Once upon a Time In Hollywood', de Oscarprent met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt.

Lees ook:

“In de zomer mag de broeksriem wat losser”: Sam De Bruyn trekt met mobiele studio het land door voor Qmusic (+)