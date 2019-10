Lizzo ontkent plagiaat en klaagt producers aan Redactie

24 oktober 2019

08u53

Bron: ANP 0 Muziek Lizzo heeft ruzie met producers Justin en Jeremiah Raisen. De mannen beschuldigen de zangeres van plagiaat, iets wat Lizzo ontkent. Volgens Justin en Jeremiah zou ze muziekakkoorden en een tekst overgenomen hebben voor haar nummer ‘Truth Hurts’. Via Twitter laat ze weten dat de zaak heel anders in elkaar steekt dan het tweetal doet vermoeden. Melissa Viviane Jefferson, zoals Lizzo echt heet, spant nu een rechtszaak tegen hen aan.

"Die gasten die beweren meegeschreven te hebben aan ‘Truth Hurts’ hebben dat niet gedaan. Ze hebben niets te maken met de regel die ik heb gezongen. Dit lied is mijn leven en de woorden ervan zijn mijn waarheid," aldus Lizzo. Het gaat hierbij om de tekst: "I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch".

Het is niet de eerste keer dat Lizzo voor het nummer ‘Truth Hurts’ wordt beschuldigd van plagiaat. In 2018 beweerde de Britse zangeres Mina Lioness dat ze een tekst overgenomen zou hebben uit een tweet van haar, iets wat Lizzo niet zei te weten. Op Twitter liet de Amerikaanse weten een deel van de opbrengst van haar nummer met de Britse te gaan delen.