Lizzo evenaart record van Iggy Azalea Redactie

25 oktober 2019

21u55

Bron: ANP 0 Muziek Lizzo is goed op weg om in de Verenigde Staten muzikaal geschiedenis te schrijven. De rapper staat deze week voor de zevende keer op de eerste plek in de Billboard Hot 100 met haar hit ‘Truth Hurts’. Iggy Azalea is de enige vrouwelijke rapper die die plek zo vaak wist te halen.

Iggy deed dat in 2014 met haar nummer ‘Fancy’. Lizzo en Iggy steken met kop en schouders boven hun vrouwelijke collega's uit. Cardi B is met drie weken op nummer één daarna het meest succesvol.

Het is een fijne opsteker voor Lizzo, nadat ze eerder deze week voor de tweede keer van plagiaat werd beschuldigd. Twee producenten beweren dat ze ongevraagd hun akkoorden en stukken tekst zou hebben gebruikt op Truth Hurts. Lizzo liet weten naar de rechter te stappen omdat de beschuldigingen niet kloppen. Vorig jaar zei de Britse zangeres Mina Lioness al dat er tekst op ‘Truth Hurts’ was overgenomen uit een tweet van haar. De rapper was hiervan niet op de hoogte en liet weten een deel van de opbrengst met de zangeres te delen.