LIVE. Volg hier de eerste uren in de Q-Escape-Room SDE

13 januari 2020

07u30 1 Muziek Voor onbepaalde tijd met je collega’s opgesloten zitten in een ontsnappingskamer? Het klinkt op z'n zachtst gezegd als een uitdaging. Toch is het precies wat vijf dj’s van Qmusic vanaf vandaag gaan doen. Volg hier live de allereerste uren van Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee.

Het Joe-kersthuis op de Grote Markt in Antwerpen werd voor de gelegenheid omgebouwd tot ontsnappingskamer. Dj’s Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck (de ochtendploeg), moeten samen met Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe (het avondblok) voor onbepaalde tijd in die ‘escape room’ blijven. Ze zullen er eten, slapen en werken tot de muzikale code gekraakt is. Elke dag maken ze liveradio tussen 6 en 20 uur. “We gaan onze luisteraars hard nodig hebben om zo snel mogelijk uit de Q-Escape Room te geraken”, voorspelt Sam De Bruyn. “Alle tips zijn welkom, want meer dan één week met Maarten Vancoillie in een ruimte doorbrengen, dat zal écht een heftige uitdaging worden.”