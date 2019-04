Live Nation koopt Sportpaleis Group FrD

11 april 2019

00u00 3 Muziek Het entertainmentconcern Live Nation, organisator van festivals als Rock Werchter, mag zich de nieuwe eigenaar noemen van de Sportpaleis Group. Dat bedrijf is de exploitant van de gelijknamige zaal in Antwerpen, van de aanpalende Lotto Arena, Vorst Nationaal in Brussel, de Capitole in Gent, de Ethias Arena in Hasselt en de Stadsschouwburg in Antwerpen.

Over de overnameprijs is niets bekendgemaakt. Live Nation laat wel wel weten dat PSE, de organisator van ‘The Night Of The Proms’ en het ‘Schlagerfestival’ geen deel uitmaken van de overname. Ook Tele Ticket Service wordt niet mee overgenomen.