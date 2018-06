Lisa van 'K3 zoekt K3' brengt cd vol kinderliedjes uit Korneel Dobbels

22 juni 2018

11u30

Muziek 'K3 zoekt K3'-kandidate Lisa Michels (28) brengt op zondag een eigen cd uit. De cd staat boordevol Nederlandstalige liedjes voor kinderen.

De cd hoort bij het boek ‘De boom zonder vruchten’ dat door Lisa’s moeder Susanne Danielson werd geschreven. De dubbel-cd brengt acht liedjes over de ontdekkingsreis van het hoofdpersonage. Naast Lisa is ook haar broer als stem op de cd te horen. Åke Danielson, de oom van Lisa en tevens muzikant bij Boudewijn De Groot, componeerde de muziek. “We willen een maatschappelijke boodschap brengen”, vertelt Lisa. “Kinderen moeten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn. Zeker in een wereld vol sociale media waar iedereen een perfecte wereld laat zien.”

Kindermuziek met een boodschap, het doet denken aan K3. “Ik zou het er niet mee vergelijken”, lacht Lisa, die in de finale van 'K3 zoekt K3' geklopt werd door topfavoriet Hanne. “Het doelpubliek en de maatschappelijke boodschap komen overeen, maar dit brengen we helemaal op onze manier.”