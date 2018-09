Lisa del Bo geeft 5 unieke kerkconcerten: "Maar wees gerust, ik heb geen behoefte om bekerend te zijn" SD

13 september 2018

16u38 0 Muziek Lisa del Bo (57) kijkt reikhalzend uit naar het najaar, want dan wordt haar droom eindelijk werkelijkheid. Vanaf oktober legt ze zich vol overgave toe op een uniek zijproject in haar carrière. De zangeres geeft vijf unieke kerkconcerten, getiteld 'Lisa gelooft'.

“Dit is een wens die vervuld wordt”, vertelt ze. “Mijn geloof maakt me gelukkig en geeft me vertrouwen. Ik wil dat niet wegsteken. Ik wil gewoon meegeven hoe fijn het is te mogen geloven, te weten dat er Iemand is die bij je is en altijd met je meegaat. Maar wees gerust, ik heb geen enkele behoefte om belerend of bekerend te zijn."

In een intimistische setting zingt ze een selectie van religieuze liedjes aangevuld met nummers die de boodschap van vertrouwen, verdraagzaamheid, hoop en liefde voor elkaar uitdragen. Ze brengt klassiekers zoals ‘Onze Vader’ en ‘Ave Maria’, maar ook hedendaagse songs in een Nederlandstalige bewerking.

Bij het project hoort bovendien een gelijknamig album dat gereleased wordt op de dag van het allereerste kerkconcert op vrijdag 12 oktober. "Het hele album ademt, net als de kerkconcerten, een warme en authentieke sfeer uit. Het is ingetogen maar tegelijk erg krachtig. Puurheid wordt gekoppeld aan schoonheid en de songs zijn stuk voor stuk pareltjes die het verdienen om ontdekt te worden", vertelt Lisa. "Zo is er bijvoorbeeld ‘Aan mijn lieve, kleine Liza’, een liedje dat gebaseerd is op een liefdesgedicht dat mijn vader als jonge kerel voor mijn moeder schreef."

Lisa’s droomproject komt tot stand in samenwerking met uitgeverij Halewijn die Kerk & Leven uitgeven en dit jaar hun 65-jarig bestaan vieren.

Klik hier voor meer info en tickets.