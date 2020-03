Lionel Richie denkt aan nieuwe versie ‘We Are The World’ BDB

Het is deze maand exact 35 jaar geleden dat artiesten samen 'We Are The World' zongen. De wereldwijde coronacrisis en het jubileum lijken Lionel Richie (70) goede redenen te geven om de hit nieuw leven in te blazen. Dat vertelt hij aan People Magazine.

Lionel schreef het liedje in 1985 samen met Michael Jackson om geld in te zamelen voor de hongercrisis in Afrika. Ze zongen de song samen met artiesten als Cyndi Lauper, Stevie Wonder en Diana Ross en haalden meer dan 63 miljoen dollar (58,5 miljoen euro) op. Het nummer spookt de afgelopen dagen opnieuw veel door het hoofd van Richie.

Door de crisis was de 70-jarige Amerikaan genoodzaakt een stapje terug te doen en na te denken over hoe hij kan helpen. “Wat er in China en in Europa is gebeurd, vindt nu ook hier plaats”, legt de zanger uit. "Het heeft betrekking op ons allemaal. We maken het allemaal samen mee.”

Jubileum

Tien jaar geleden verscheen er al een nieuwe versie van ‘We Are The World’ om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Haïti. Lionel zou nu graag hetzelfde doen. “Twee weken geleden zeiden we nog dat we niets wilden doen met het jubileum, omdat het daar niet het moment voor is. Maar de boodschap is zo duidelijk en kan de mensen in tijden van crisis een hart onder de riem te steken.”

De zanger had een poging gedaan om een nieuw nummer te maken, maar komt steeds terug bij de tekst van ‘We Are The World’. "Elke keer als ik probeerde een andere boodschap te schrijven, schrijf ik diezelfde woorden.”