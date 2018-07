Linkin Park herdenkt overleden leadzanger SD

20 juli 2018

14u56

Bron: ANP 0 Muziek De bandleden van Linkin Park staan vandaag stil bij de sterfdag van leadzanger Chester Bennington. Het is precies een jaar geleden dat hij een einde aan zijn leven maakte.

In een bericht op Instagram gericht aan "onze broer Chester" staat dat hij nog niet is vergeten. De band omschrijft het afgelopen jaar als "een surrealistische carrousel vol rouw, verdriet en ontkenning". "En toch voelt het nog steeds alsof je bij ons bent en ons omringt met je herinnering en je licht. Je unieke geest heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten in ons hart. We missen je meer dan woorden kunnen beschrijven."

Ook de vele fans van de overleden zanger rouwen op sociale media en laten weten wat de zanger voor hen heeft betekend.

Chester Bennington pleegde op 20 juli 2017 op 41-jarige leeftijd zelfmoord. Hij was volgens zijn vrouw angstig en had een geschiedenis met depressies en eerdere zelfmoordpogingen.