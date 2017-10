Linkin Park and Friends herdenken samen met tienduizenden fans overleden Chester Bennington Elisa Schanzer

20u34 3 REUTERS De overgebleven leden Linkin Park Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Rob Bourdon and Mike Shinoda (van links naar rechts) op het podium aan het einde van het concert. Muziek Linkin Park gaf vrijdag een concert om hun overleden zanger Chester Bennington te herdenken. De band nodigde ook bevriende artiesten uit voor het uitverkochte concert "Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington" in de Hollywood Bowl.

In het midden van het podium stond een microfoon omhuld met bloemen in de spotlight ter ere van de zanger die door zijn depressie zich van het leven heeft beroofd. Het concert duurde drie uur, met tal van artiesten die het woord namen en speelden doorheen de avond zoals leden van System Of A Down, Blink-182, Korn, Alanis Morissette en Avenged Sevenfold.

Hoogtepunt van de avond was volgens veel fans toen de overgebleven bandleden van Linkin Park "Numb", "In The End" en "One More Light" speelden, waarbij Chesters delen door het publiek werd gezongen.

Na "In The End" kwam Chesters weduwe Talinda op het podium om het publiek te vertellen hoezeer haar man het zou hebben geapprecieerd om iedereen te hebben gezien. "Hij zou ervan gehouden hebben hoe iedereen elkaar ondersteunt." Ze noemde de overgebleven leden van Linkin Park haar "broers" en zei hoe dankbaar ze was dat ze in haar leven waren gekomen. Ze eindigde haar speech met "Fuck depressie. Laten we Chester trots maken."

Het hele concert, dat ondertussen al meer dan 4,5 miljoen keer bekeken is, kun je hieronder terugvinden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.