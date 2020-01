Line-up MIA’s 2019 volledig: ook Tourist LeMC en Niels Destadsbader treden op SDE

24 januari 2020

12u00 0 Muziek Tourist LeMC en Niels Destadsbader zullen tijdens de MIA’s het beste van zichzelf geven. De line-up van de awardshow is daarmee volledig. De MIA’s vinden op donderdag 6 februari plaats.

Tourist LeMC en Niels Destadsbader zijn de laatste twee namen die toegevoegd werden aan de affiche van de MIA’s. Eerder werd al aangekondigd dat Balthazar, Clouseau, IBE, Laura Tesoro, Lost Frequencies, Zwangere Guy en Arno zouden optreden.

Tourist LeMC kan een MIA scoren in de categorieën ‘Hit van het jaar’ en ‘Urban’. Vorig jaar won hij een prijs in die laatste categorie. Niels Destadsbader, de grote winnaar van de vorige editie met maar liefst vijf MIA’s, dingt nu mee in de categorieën ‘Nederlandstalig', ‘Pop’ en ‘Solo man’.

Tickets voor de awardshow zijn te koop via www.mias.be of www.paleis12.com. De show wordt ook live uitgezonden op Eén.