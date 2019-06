Lindsay zingt duetten met René Froger, Lissa Lewis en Ianthe Tavernier op nieuwe plaat MVO

21 juni 2019

Op vrijdag 26 juli brengt de Vlaamse zangeres Lindsay haar nieuwste album uit, dat de titel 'Samen' meekrijgt. Die dekt meteen de lading, want op de plaat zingt ze duetten met onder andere René Froger, Lissa Lewis en Ianthe Tavernier.

‘Samen’ is zelfs een album dat volledig bestaat uit duetten. Samen met Ianthe Tavernier zingt Lindsay een Vlaamse versie van de Katrina & The Waves-klassieker ‘Walking On Sunshine. Lindsay strikte ook Bart Herman en die schreef het originele ‘De klok tikt door’, waarin het duo het onder andere heeft over de klimaatopwarming en de veranderende wereld.

‘Liefde voor altijd’ nam ze op met Topper René Froger. “Ook al kennen we elkaar, toch was ik behoorlijk zenuwachtig toen ik het hem op de man af vroeg of hij wou meewerken aan dit album”, aldus Lindsay. “Verrassend genoeg hapte hij onmiddellijk toe en had hij ook al een liedje in gedachte: ‘Liefde voor altijd’. René heeft een warme, krachtige stem en dus heb ik zelf ook iets hoger gezongen, wat deze song bijzonder maakt.”

Op ‘Samen’ staan ook nog duetten met Mieke, Christoff, Laura Lynn, Luc Steeno, Herbert, Jan Smit, De Romeo’s, Lisa del Bo en Sasha. Vrijdag 26 juli verschijnt het album en als voorbode verschijnt komende vrijdag de eerste single, ‘Pak maar m’n hand’, een duet dat Lindsay opnam met Lissa Lewis. “Dit wordt mijn 9de album en het klinkt volwassener”, klinkt het. Lindsay stelt ‘Samen’ voor tijdens ‘Feest op de Dijk’, op woensdag 24 juli in Wenduine. Het evenement is gratis toegankelijk voor het publiek en na afloop signeert Lindsay met enkele duetpartners haar nieuwe cd.