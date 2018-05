Lindsay maakt spetterende comeback en duikt hitlijst op 1 binnen HL

07 mei 2018

08u15 0 Muziek De comeback van Lindsay na haar bevallingsverlof is er eentje om in te kaderen. Dochter Lisa-Marie mag supertrots op haar mama zijn.

Na haar uitverkochte verjaardagsconcert ’10 Jaar Lindsay’ vorige week in Geraardsbergen, waar de zangeres ook haar jubileum-cd ’10 jaar Lindsay’ voor het eerst voorstelde, dook Lindsay afgelopen weekend met haar jubileumalbum in stijl de Vlaamse Ultratop albumlijst binnen. Ze haalde vanuit het niets meteen de eerste plaats en nam zo de koppositie over van Frans Bauer.

“Ik ben ongelooflijk trots op dit album omdat het mijn grootste hits verzamelt, maar ook nieuwe nummers bevat”, aldus Lindsay. “Bovendien is dit al mijn derde nummer 1-album, na mijn debuut-cd ‘De mooiste dag’ in 2009 en ‘Het beste en meer – 5 zomers lang’ in 2012. Dank je wel, fans, dat jullie mij blijven steunen!”

Lindsay scoorde het voorbije decennium acht nummer één-hits in de Vlaamse Ultratop 50 en vijf van haar acht uitgebrachte albums haalden in het verleden al goud. Voor de verkoop van meer dan 100.000 cd’s tijdens de voorbije 10 jaar kreeg ze trouwens onlangs een award uit handen van Laura Lynn.