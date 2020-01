Lindsay Lohan maakt volgende maand comeback als zangeres LV

17 januari 2020

17u34

Bron: ANP 3 Muziek Fans van de muziek van Lindsay Lohan kunnen beginnen met aftellen. De actrice maakte donderdag bekend dat haar derde album aan het eind van februari uitkomt.

Lohan reageerde op een Instagrampost van een fanaccount. Onder de opmerking dat fans hopen dit jaar 'LL3' te horen te krijgen, schreef de 33-jarige: "Einde feb!”

Eind augustus liet hey voormalig kindsterretje al een stukje van een nieuwe single met de titel Xanax horen aan een podcast in Dubai. Presentator Kris Fade liet weten dat het liedje gaat over "angstgevoelens en druk en hoe je goed voor jezelf moet zorgen". In het voorproefje lijkt Lohan het verslavende kalmeringsmiddel Xanax toe te zingen: "Ik probeer van je weg te blijven, maar je maakt me high. Ik kan nog wel één tripje maken, alleen vannacht.”

Lohan bracht in 2004 voor het eerst een plaat uit, ‘Speak’. Het album behaalde platina. Een jaar erop volgde ‘A Little More Personal (Raw)’, waarvoor de actrice een gouden plaat in ontvangst mocht nemen. In 2008 kwam de single ‘Bossy’ uit, die een minder groot succes was.