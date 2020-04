Lindsay Lohan deelt voorsmaakje van nieuwe muziek LOV

02 april 2020

08u23

Bron: ANP 0 Muziek Lindsay Lohan (33) brengt vrijdag haar eerste single in twaalf jaar uit. Het voormalige kindsterretje deelde woensdag alvast een kleine twintig seconden van het nummer op Instagram.

“Het liedje gaat over jezelf herontdekken en accepteren, je afsluiten van alle ruis, verdergaan en het verleden loslaten”, schrijft de ‘Mean Girls’-actrice over haar single, die ‘Back To Me’ heet. “Het gaat over in het moment leven.”

Lindsay bracht in 2004 voor het eerst een plaat uit, ‘Speak’. Het album behaalde de platina status. Een jaar erop volgde ‘A Little More Personal (Raw)’, waarvoor de actrice een gouden plaat in ontvangst mocht nemen. In 2008 kwam de single ‘Bossy’ uit, die een minder groot succes was.

Afgelopen zomer liet Lindsay in een radioshow in Dubai ook een stukje horen van een nieuw nummer dat snel zou uitkomen, een liedje over het verslavende kalmeringsmiddel Xanax. Wat er met de plannen voor die single is gebeurd, is niet duidelijk.

