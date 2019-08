Lindsay Lohan brengt nieuwe muziek uit (en dat klinkt zo) SDE

30 augustus 2019

08u50

Bron: ANP 1 Muziek We hebben er elf jaar op moeten wachten, maar Lindsay Lohan (33) heeft nieuwe muziek klaar. De actrice liet een podcast in Dubai dertig seconden horen van het nummer ‘Xanax’.

Presentator Kris Fade liet weten dat het liedje gaat over "angstgevoelens en druk en hoe je goed voor jezelf moet zorgen". Volgens hem komt de single "zeer, zeer binnenkort" uit. In het voorproefje lijkt de 33-jarige het verslavende kalmeringsmiddel Xanax toe te zingen: "Ik probeer van je weg te blijven, maar je maakt me high. Ik kan nog wel één tripje maken, alleen vannacht."

Lohan, die vooral bekend is als actrice, bracht in 2004 voor het eerst een plaat uit, ‘Speak’. Het album behaalde de platina status. Een jaar erop volgde ‘A Little More Personal (Raw)’, waarvoor de actrice een gouden plaat in ontvangst mocht nemen. In 2008 kwam haar laatste single ‘Bossy’ uit, die een minder groot succes was.

In juni van dit jaar deelde Lohan via Instagram twee foto’s waarop te zien is dat ze in de studio staat om nieuwe songs in te blikken. Het resultaat van die opnamesessies is nu dus te horen.

.@LindsayLohan is coming!🎵



Listen to a snippet of the singer’s bold new single, “Xanax” set to be released “very very soon.”: pic.twitter.com/LsOomBSPtN Pop Crave(@ PopCraveMusic) link