Lindsay komt vroeger terug uit zwangerschapsverlof KDL

29 januari 2018

13u58 0 Muziek Lindsay heeft momenteel haar handen vol met het zorgen voor haar dochtertje Lisa-Marie, maar voor Jan Smit wil de zangeres vroeger terugkomen uit haar zwangerschapsverlof

Geflankeerd door haar broer Christoff, vroeg ‪Jan Smit aan Lindsay of ze geen zin had om ook te gast te zijn op zijn eerste 'Jan & Alleman' Sportpaleis-concert, dat plaatsvindt ‪op zaterdag 10 maart. "Lindsay, ik weet dat je momenteel je handen vol hebt met het zorgen voor jullie dochter Lisa-Marie. Officieel ben jij in maart nog met zwangerschapsverlof, maar ik zou het echt heel fijn vinden mocht jij ook mijn gaste willen zijn in Antwerpen. Zie jij dat zitten?", vroeg Jan in een leuke videoboodschap die de voorbije dagen viraal ging en veelvuldig werd gedeeld op social media. Lindsay hoefde er niet lang over na te denken, want ‪zondagmiddag kwam de bevestiging in een positieve videoboodschap die door de fans van beide artiesten gretig werd gedeeld op Facebook.