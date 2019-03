Limburgse pianist werd al 13 miljoen keer gestreamd op Spotify: “Maar rijk word ik er niet van” KDL

Bron: VRT 0 Muziek Wie de naam Wouter Dewit hoort, hoort waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. En toch is de Limburgse pianist met zijn nummer ‘La Durée’ goed voor meer dan 13 miljoen streams op Spotify. Een getal dat hoog genoeg is om hem tot een van de meest succesvolle Belgische artiesten op het platform te maken.

Wouter, die leraar Engels is in een school in Maaseik, staat met zijn indrukwekkend aantal streams in een al even indrukwekkend lijstje van Belgische artiesten zoals Lost Frequencies, Balthasar en de wereldberoemde dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike. Zelf blijft Wouter best kalm onder het nieuws, en heeft hij ook geen plannen om fulltime muzikant te worden. “Ik wil met mijn muziek bezig zijn en niet met welk nummer hoeveel streams heeft. Dan word ik te veel beïnvloed en dus probeer ik daar afstand toe te bewaren”, vertelt hij aan VRT.

Maar dat je de kaap van 13 miljoen streams haalt, is best bijzonder en dat beseft Wouter natuurlijk wel. “Het gaat ook niet van de ene dag op de andere. Het is een proces van anderhalf jaar”, vertelt hij nog. “De playlists op Spotify worden gemaakt door curatoren en zij beslissen of je in zo’n playlist terechtkomt. De platenmaatschappij Zeal heeft het nummer opgestuurd en uiteindelijk werd het opgenomen in de lijst ‘Peaceful Piano’, met heel wat volgers, en dan gaat het snel.”

Wie denkt dat de Limburger de kassa nu ook stevig hoort rinkelen, komt bedrogen uit, want rijk wordt Wouter er niet van. “De opbrengst geeft een zekere artistieke vrijheid en zorgt ervoor dat ik selectief kan zijn, dat ik de dingen kan doen die ik wil doen. Zo kan ik kiezen welke optredens ik doe.” Hoeveel hij precies verdient, wil hij niet kwijt, maar algemeen wordt aangenomen dat Spotify zo’n 0,006 dollar per stream uitbetaalt. In totaal zou hij dan al een dikke 78.000 dollar verdiend hebben.

Wie de smaak te pakken heeft gekregen en fan is van de pianokunsten van Wouter kan uitkijken naar het najaar. In september brengt hij een nieuwe cd uit en gaat hij ook toeren langs Vlaamse culturele centra.