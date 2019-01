Limburgse band speelt op defilé van Raf Simons: “Zelfs Naomi Campbell vond het goed” MVO

17 januari 2019

15u39 0 Muziek Modeontwerper Raf Simons stelde tijdens zijn defilé in Parijs gisterenavond zijn nieuwe collectie van 2019 voor. Wie daar de muziek verzorgde? De Limburgse band The Whispering Sons.

Frontvrouw Fenne Kuppens was in de wolken, zo vertelde ze in Het Belang Van Limburg. “Als Naomi Campbell je komt zeggen dat ze het goed vond, dan ben je toch wel even starstruck”, klinkt het.

The Whispering Sons won Humo’s Rock Rally in 2016. “Raf kwam naar één van onze shows in Antwerpen kijken”, aldus Fenne. “Daarna stelde hij voor dat wij zijn soundtrack voor zijn show zouden komen verzorgen.” Veel celebs hebben ze echter niet gespot, hoewel er veel aanwezig waren. “Daar ben ik slecht in”, lacht ze.